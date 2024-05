Flavio Briatore ama la famiglia allargata | riunisce tutte le ex con i figli e posta su Instagram un Family Selfie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024), in occasione del Gran Premio di Monaco, ha riunito le sue due ex mogli con i rispettivi. L’imprenditore ha pubblicato suuna foto in compagnia della modella tedesca Heidi Klum, con cui ha avuto unaa, Leni Klum, nata alla fine della loro relazione e cheha riconosciuto solo in seguito. Nelsono presenti anche Elisabetta Gregoraci, con cui l’ex marito ha ancora un bellissimo rapporto, e ilo Nathan Falco, ormai 14enne. “at the Monaco GP”, queste le parole diad accompagnare il post. Nessun rancore né rimorso, solo un solido rapportore nonostante le vicissitudini del passato. Anche Elisabetta Gregoraci ribadisce il concetto diunita, pubblicando un’Stories con tutto il gruppo e scrivendo in sovrimpressione: “Noi”, accompagnato da tre cuori bianchi.