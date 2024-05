Fisciano intitolata strada ad Antonio Bosco

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un portalettere con la passione per Totò.era amatissimo a. L’uomo è scomparso nel 2010 all’età di 61 anni. Per l’occasione e per ricordare il suo grandissimo contributo per la comunità della città, il sindaco della città, Vincenzo Sessa, ha deciso di intitolare unain suo onore. Lasi trova a Penta, una minuscola frazione del Comune universitario, ed è stata ufficialmente inaugurata sabato scorso, alle 18, con un taglio del nastro. Il sindaco Vincenzo Sessa, per l’occasione, ha scritto anche un appassionato post su Facebook concernente: “Oggi abbiamo intitolato unadella nostra Città ad, nostro concittadino che Vincenzo Mollica ha definito il “principe dei collezionisti”.