(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – C’è anche il nome di Giuseppe ‘Pino’, exdella Fiorentina e del Napoli, oggi legale rappresentante dell’Ischia Calcio, tra le carte dell’inchiesta che la procura diha aperto nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari, all'appropriazione indebita e all'autoriciclaggio. Nel mirino della Dda ci sono un cittadino italiano e uno albanese, che hanno coagulato attorno a loro numerosi altri soggetti. Dal 2012 sono riusciti ad acquisire o affittare 31 attività ristorative, situate principalmente nelstorico di, oltre a due alberghi, attività di noleggio auto, attività di produzione di birra, per un totale di investimenti pari a circa 13,5 milioni di euro.

Antella in finale e trova il derby col Grassina. Tacconi, gol d’autore. Real Cerretese va ko - Antella in finale e trova il derby col Grassina. Tacconi, gol d’autore. Real Cerretese va ko - ANTELLA 1 REAL CERRETESE 0 ANTELLA: Vadi, Cipriani, Manetti Sacha, Merciai, Rossi, Biondi, Picchi (89’ Lanotte), Tacconi (82’ Grattarola), Santucci, ... lanazione

Firenze, “Riciclavano denaro in hotel e ristoranti del centro”. L’ex portiere Taglialatela indagato - firenze, “Riciclavano denaro in hotel e ristoranti del centro”. L’ex portiere Taglialatela indagato - Coinvolto l’Ischia Calcio di cui l’ex viola è legale rappresentante firenze, 27 maggio 2024 – C’è anche il nome di Giuseppe ‘Pino’ Taglialatela, ex portiere della Fiorentina e del Napoli, oggi legale ... lanazione

SAVORANI, A giugno addio ai viola per la Nazionale - SAVORANI, A giugno addio ai viola per la Nazionale - Nel parlare dei progressi compiuti in stagione da Pietro Terracciano (CLICCA QUI), la versione fiorentina di La Repubblica pone anche un focus sul preparatore dei portieri ... firenzeviola