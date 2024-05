(Di lunedì 27 maggio 2024) Il tecnico dellaVincenzoè intervenuto in un`intervista rilasciata ai canali della UEFA in avvicinamento della sfida di.

La Fiorentina è ufficialmente qualificata in Europa dopo il colpo 2-3 sul campo del Cagliari. “Ora pensiamo alla finale di Conference, ma questa vittoria è un bel segnale: la Fiorentina non ha giocato la sua migliore partita della stagione, ma mi è piaciuta molto la reazione”. Sono le parole del ... calcioweb.eu

Cagliari - Fiorentina , voti e pagelle della Gazzetta dello Sport: Gonzalez e Bonaventura pronti per la Conference Una vittoria ottenuta in extremis, con un ribaltone dal 2-1 al 2-3, che regala la certezza della Conference League alla Fiorentina , che potrà scalare di competizione e passare in Europa ... calcionews24

Conto alla rovescia in vista della finale di Atene. I Primi tifosi cominceranno a partire già lunedì 27 maggio 2024. Perchè non manca chi ha fissato il traghetto. O addirittura il passaggio dall'Albania per continuare con l'auto a noleggio. Viaggi della speranza? Sì, di vincere la Coppa. Rocco ... firenzepost

La sconfitta del Torino con l’Atalanta riassume la stagione della squadra e del club granata - La sconfitta del Torino con l’Atalanta riassume la stagione della squadra e del club granata - In più ieri sera la Lazio avendo pareggiato con il Sassuolo è rimasta al 7° posto e questo fa sì che se la fiorentina vincerà fra due giorni la Conference League chi è nono andrà appunto a giocarsi ... torinogranata

Torino in Conference League se: la combinazione - Torino in Conference League se: la combinazione - In tale scenario nella prossima stagione il calcio italiano avrebbe ben nove rappresentanti in Europa: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna in Champions, Roma, Lazio e fiorentina in Europa ... today

Classifiche a confronto: la Juve chiude con 1 punto in meno rispetto all'anno scorso - Classifiche a confronto: la Juve chiude con 1 punto in meno rispetto all'anno scorso - La Juventus chiude il campionato 2023-2024 qualificandosi per la prossima edizione della Champions League con 71 punti in classifica, che valgono attualmente il terzo posto in attesa del recupero tra. tuttojuve