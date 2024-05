Fiorentina Belotti | Non bisogna avere paura di perdere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ultima seduta di allenamento prima della partenza alla volta di Atene per laguidata da Vincenzo Italiano che sarà impegnata nella finale di Conference League in programma mercoledì sera alle ore 21 allo stadio Agia Sophia di Atene contro l’Olympiacos. Per i calciatori gigliati lavoro prima in palestra e poi sul terreno di gioco, in particolare con esercitazioni tecnico-tattiche a tutto campo. L’unico calciatore gigliato che non è volato con i compagni per la trasferta europea in terra greca è Castrovilli, non inserito dal club gigliato fra i giocatori utilizzabili in competizioni Uefa, mentre, seppur indisponibile perché reduce da un intervento subito ad inizio di questo mese alla clavicola sinistra, fa parte regolarmente della truppa viola ad Atene l’esterno offensivo Riccardo Sottil.