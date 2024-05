Fiorello al Nove? Difficile da inserire nel nostro palinsesto E il Festival di Sanremo è contendibile ma non ci interessa | parla Alessandro Araimo ad Discovery-WarnerBros

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il suo nome sembra dire poco ma è l’uomo del momento:. Stiamondo dell’amministratore delegato per il Sud Europa del gruppo Warner Bros., l’artefice del passaggio di Fabio Fazio dalla Rai al, preceduto da Maurizio Crozza e seguito da Amadeus con cui ha siglato un accordo quadriennale. “Siamo un gruppo ampio: produciamo film, abbiamo una piattaforma Max, la nostra Netflix, che è l’area in cui stiamo investendo di più e nel 2026 arriverà in Italia, vendiamo contenuti e abbiamo il grande mondo della televisione lineare. Io vedo tutto questo un unicum”, le parole del manager aldella Tv di Dogliani dove spiega che l’obiettivo non è quello di costruire il terzo polo televisivo. Si prevedono progetti ambiziosi e importanti, con una campagna acquisti che non sembra essere finita.

