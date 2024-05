Finto massaggiatore abusava delle ‘clienti’ arrestato a Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Si spacciava perprofessionista e, pubblicando annunci sul web, promuoveva sedute gratuite che in realtà altro non erano che uno stratagemma per compiere degli abusi sulle. Un 60enne diè statodai carabinieri e posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. Una donna, durante un massaggio, sarebbe rimasta vittima di atti sessuali contro la sua volontà; stessa cosa anche per una ragazza minorenne. L'indagine è scattata dopo due denunce presentate ai militari di Castelnovo ne' Monti. .