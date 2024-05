Finisce in ospedale quattordicenne malmenata dal suo ex di 15 anni

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 27 maggio 2024) NAPOLI – Una ragazza di 14è stata aggredita dal suo ex fidanzato di 15ieri pomeriggio a Napoli, presso il noto lido Sirena accanto allo storico palazzo Donn’Anna. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’aggressione sarebbe stata scatenata dalla fine della loro relazione, avvenuta circa tre mesi fa. La giovane è stata medicata all’Fatebenefratelli di Posillipo, dove le sono stati diagnosticati un trauma cranico e una cervicalgia post traumatica da contraccolpo. È stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. In compagnia della madre, la ragazza ha presentato denuncia, rivelando anche altri episodi di molestie mai denunciati prima. La Procura per i minorenni di Napoli ha disposto l’affidamento del 15enne ai genitori, e il ragazzo è stato denunciato per lesioni e atti persecutori.