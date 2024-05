Fine resa mai l’ultima partita di Nadal agli Open di Francia è storia dell’agonismo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2024) Settecentoventidue giorni dopo, e poi forse mai più. Mai più uno Slam a Parigi con. Spegne le luci del Roland Garros, chiude a chiave, due mandate, e se ne va. Tornerà per le Olimpiadi, e infila una serie di “se” nelle interviste come a togliersi d’impaccio. Ma in dissolvenza scompare, mentre tutt’attorno si compone il palco dell’addio. Il primo turno, l’ultimo, che differenza fa. E’ un addio. Annunciato con imbarazzo già al momento del sorteggio: linea numero 34 del tabellone, Zverev. Il giocatore più in forma d’un circuito convalescente: tutti acciaccati tranne lui, tra i top. La sconfitta inevitabile andava solo masticata, assaporata. Il gusto dell’ignoto, quel che serve per dire basta, quando davvero non ce n’è più. Ci sono tutti, al Philippe Chatrier: Djokovic, Alcaraz, Swiatek.