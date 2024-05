Final Six - delusione Brixia | sfuma lo scudetto

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il fattore Manila Esposito non era stato considerato. Al Pala Wanny di Firenze, dove sono andate in scena leSix di ginnastica artistica, succede quello che nessuno avrebbe mai pronosticato. È la Ginnastica Civitavecchia a laurearsi campione d’Italia e a detronizzare laBrescia. Il club lombardo è costretto ad abdicare dopo dieci tricolori di fila: la corsa allonumero ventidue è rimandata al prossimo anno. Le laziali salgono sul primo gradino del podio davanti alla titolatae alla neo promossa Ginnastica Libertas Vercelli. A guidare le nuove campionesse d’Italia una prova a dir poco perfetta della partenopea Esposito. La ginnasta, del resto, è arrivata alleSix in una forma smagliante e dopo essersi laureata campionessa continentale nell’all around, nella recente rassegna di Rimini (dove ha poi vinto pure tre ori nelle prove di specialità).

