Film in uscita questa settimana al cinema 20 maggio – 26 maggio

MILANO – THE INSIDE STORY OF ITALIAN FASHION Data di: 272024 Regia di JohnCon Samuel L. Jackson, Sharon Stone, Tom Ford, Helen Mirren Genere Documentario Produzione Stati Uniti, Italia, 2024. Durata 90 min VINCENT DEVE MORIRE Data di: 302024 Regia di Stéphan Castang Con Sébastien Chabane, Ulysse Genevrey, Adélaïde Nicvert, Anne-Gaëlle Jourdain Genere Drammatico Produzione Francia, Belgio, 2023 Durata 108 min ROSALIE Data di: 302024 Regia di Stéphanie Di Giusto Con Frédéric Sauzay, Aurelia Petit, Aminthe Audiard, Laurent Dassault Genere Biografico Produzione Francia, Belgio, 2023 Durata 115 min BUENA VISTA SOCIAL CLUB Data di: 302024 Regia di Wim Wenders Con Eliades Ochoa, Compay Segundo, Ry Cooder, Orlando 'Cachaíto' López Genere Documentario musicale Produzione Germania, 1998 Durata 101 min HAIKYU!! THE DUMPSTER BATTLE Data di: 302024 Regia di Susumu Mitsunaka Con Hiroshi Kamiya, Nobuhiko Okamoto, Koki Uchiyama, Kyosuke Ikeda Genere Animazione Produzione Giappone, 2024 Durata 85 min L'ARTE DELLA GIOIA Data di: 302024 Regia di Valeria Golino, Nicolangelo Gelormini Con Nika Perrone, Giuseppe Spata, Giovanni Bagnasco Genere Drammatico Produzione Italia, 2024 Durata 90 min EILEEN Data di: 302024 Regia di William Oldroyd Con Lauren Yaffe, Joe Gulla, Mason Pettograsso, Louis Vanaria, Genere Drammatico Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 97 min THE PENITENT Data di: 302024 Regia di Luca Barbareschi Con Cherish Gaines, Fabrizio Ciavoni, Douglas Dean, Robert Steiner Genere Drammatico Produzione Italia, 2023 Durata 120 min L'ESORCISMO – ULTIMO ATTO Data di: 302024 Regia di Joshua John Miller Con Scott Rapp, Ryan Simpkins, Hannah Black, Chris TC Edge Genere Horror Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 93 min QUELL'ESTATE CON IRÈNE Data di: 302024 Regia di Carlo Sironi Con Maurizio Grassia, Anna Di Luzio, Beatrice Puccilli, Gabriele Rollo Genere Drammatico Produzione Italia, Francia, 2024 Durata 90 min ME CONTRO TE IL– OPERAZIONE SPIE Data di: 1 giugno 2024 Regia di Gianluca Leuzzi Con Luigi Calagna, Sofia Scalia Genere Commedia Produzione Italia, 2024 Durata 62 min UOMINI IN MARCIA Data di: 1 giugno 2024 Regia di Peter Marcias Genere Documentario Produzione Italia, 2023 Durata 75 min

