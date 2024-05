Feyenoord, sospiro di sollievo per la Roma: "Non si è qualificata in Champions" - feyenoord, sospiro di sollievo per la Roma: "Non si è qualificata in Champions" - Per la prima volta dal 2021, il feyenoord non potrà incontrare i giallorossi in Europa. Gli olandesi infatti giocheranno la Champions senza il rischio di retrocessione in Europa League. Quindi, dopo ... calciomercato