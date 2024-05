Festivalino 2024 | una nuova era dello spettacolo fiorentino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Firenze, 27 maggio- Formazione di alto livello e opportunità professionali. In due parole, Mascarade Opera, la fondazione no-profit con sede a Firenze che dal 2019 promuove la crescita dei più talentuosi artisti d'opera lirica emergenti: e sarà proprio la sua sede, presso Palazzo Corsini al Prato, ad ospitare il primo appuntamento del, la rassegna in programma da giovedì 30 fino al 2 giugno che unisce varie discipline classiche nei luoghi più affascinanti della città. Spettacoli di opera e balletto, jazz e revival artistici illuminati dalle esibizioni di interpreti internazionali di giovane talento e solide prospettive: a partire dagli alunni che apriranno la serata di gala in una delle magnifiche Limonaie del giardino di Palazzo Corsini, dove è prevista la maestosa cena inaugurale su tavolo imperiale lungo il celebre viale delle statue romane.

