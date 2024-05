Festival pianistico - Stagione concertistica e film | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il concerto de “I virtuosi italiani” al Teatro Donizetti per ilinternazionale di Brescia e, Sofya Gulyak alla Sala Piatti per la. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 27 maggio. Ecco gli appuntamenti.Sino al 2 giugno all’oratorio di san Colombano a Valtesse, a, torna la “Festa della comunità”. Aperta tutte le sere, domenica 2 giugno anche a pranzo alle 12.30. Si potranno gustare: specialità pesce, linguine all’astice, pizza tutte le sere e piatti tradizionali bergamaschi. Accesso libero senza prenotazione dei tavoli. Apertura cucina ogni sera alle 19.30. Gruppi e pizzate sopra le 20 persone: prenotazioni tavoli solo per gruppi/pizzate al numero 3517192989 dalle 15 alle 17.