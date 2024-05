Ferrari - squadra vincente | Ora il Canada

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’ultimo presidentea celebrare il trionfo a Montecarlo era stato Sergio Marchionne nel 2017, grazie a Seb Vettel. Stavolta è toccato a John Elkann, contrariamente al predecessore presente sul posto. Il numero uno del Cavallino si è complimentato con Leclerc, con Vasseur e con tutta la. È andato sotto il podio con i meccanici ad immortalare con il cellulare i momenti del tripudio collettivo: un delirio che ha coinvolto anche il Principe Alberto, che da quando governa non aveva mai sentito suonare l’inno monegasco in onore del pilota vincitore. È accaduto anche questo, in una domenica per molte ragioni indimenticabile. In mare. Di più. Nel frenetico dopo gara, Fred Vasseur è stato…gettato a mare dai suoi collaboratori! Il capo del reparto corse non si è sottratto al clima di entusiasmo collettivo: tra l’altro per il terzo successo della sua gestione (in passato aveva vinto Sainz, a Singapore e in Australia) il manager è andato di persona sul palco delle premiazioni a ritirare il trofeo riservato ai costruttori.