Ferrara Basket stagione già finita Troppi errori nei momenti chiave

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) fulgor fidenzA 8783 FULGOR : Galli 17, Miaschi, Cortese, Restelli 1, Di Cola, Ramponi 3, Usai, Valdo 21, Bellini 20, Ranieri, Doumbia 4, Markovic 21. All. Bizzozi.: Bellini ne, Romondia 2, Cattani 2, Drigo 5, Kuvekalovic 4, Porfilio 5, Yarbanga 3, Guerra 7, Cecchetti 13, Ballabio 22, Jovanovic, Marchini 20. All. Benedetto. Parziali: 18-17; 38-45; 67-61. Si spegne a Fidenza, in gara 3 di semifinale playoff, la corsa di, che ancora una volta si trova costretta a recriminare per un finale di gara che l’ha vista poco lucida, dopo essere stata sopra di sette lunghezze a metà terzo quarto. Un epilogo pieno di delusione per quanto si era visto per lunghi tratti della serie, conche ha sciupato diverse occasioni per portarsela a casa e a cui resterà sicuramente l’amaro in bocca per un ultimo atto, quello con Bergamo, che i biancazzurri avrebbero giocato davanti al proprio pubblico.