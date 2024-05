Fermare Netanyahu | le opposizioni procedono in ordine sparso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 27 maggio 2024) AGI - Le immagini che arrivano da Rafah, dove un raid israeliano ha colpito un campo profughi uccidendo circa 35 mila civili, rappresentano uno "spartiacque" per leconvinte, tutte, che occorra una iniziativa forte per arrivare al cessate il fuoco. Se l'obiettivo è condiviso, tuttavia, diversi sono i sentieri a cui Pd, M5s e Avs guardano per conseguirlo. Il Movimento 5 Stelle fa un passo in avanti e deposita una mozione alla Camera in cui si impegna il governo ad "adottare urgenti iniziative volte al riconoscimento dello Stato di Palestina sulla base dei confini del 1967, anche per quanto concerne Gerusalemme, nel pieno rispetto del diritto all'autodeterminazione e del diritto internazionale". La mozione è firmata dai deputati Riccardo Ricciardi, vice presidente del Movimento, Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera assieme ai colleghi e alle colleghe Ascari, Baldino, Santillo, Cappelletti, Auriemma, Fenu, Pellegrini, Fede.