Femminicidio Tramontano Impagnatiello in aula | Un anno fa ho ammazzato io Giulia

(Di lunedì 27 maggio 2024) È passato esattamente undalla morte di, avvenuta il 27 maggio 2023. E proprio a distanza di 12 mesi dal, il reo confesso Alessandrosarà oggi indavanti alla corte d'assise di Milano per raccontare come e perché ha ucciso la sua compagna, incinta di loro figlio Thiago. Dopo la confessione davanti agli inquirenti e le dichiarazioni spontanee nella prima udienza del processo, l'imputato risponderà per la prima volta alle domande della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo. Sempre oggi,sarà ricordata a Senago, con una commemorazione aperta a tutta la cittadinanza organizzata dal Comune e dalla Comunità Pastorale San Paolo Apostolo.

