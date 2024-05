Felipe Anderson dà l’addio alla Lazio | Sarò sempre uno di voi

Emozioni e lacrime all’Olimpico nel corso di Lazio-Sassuolo per l’ultima partita di Felipe Anderson con la maglia biancoceleste. “Dal primo giorno in cui sono arrivato mi avete accolto non solo come calciatore ma come ragazzo che adesso è diventato un uomo. Grazie perché al di là del calcio, mi ... calcioweb.eu

Felipe Anderson lascia la Lazio e l’Italia per fare ritorno in Brasile, al Palmeiras. Dopo i rumors su un possibile approdo alla Juventus, il brasiliano ha deciso di tornare in patria. Dopo la partita con il Sassuolo è intervenuto a DAZN dove ha ‘tradito’ il suo ex allenatore, Inzaghi SCELTA – ... inter-news