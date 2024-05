Feijoo conferma la mano tesa a Meloni ' non è come Orban'

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Ciò che ho detto e continuo a dire è chenon è la stessa cosa di". Il leader del Partito popolare spagnolo, Alberto Nunez, ha di nuovo fatto riferimento oggi alla premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, in relazione alle alleanze dei popolari in Europa all'indomani delle elezioni europee del 9 giugno. "Ciò che ho detto e che confermo e che noi non dobbiamo negoziare con l'estrema destra in Europa. E chesta difendendo lo stato di diritto, ha firmato un patto di immigrazione e si dichiara pro-europea. E' in questo contesto che continuo a dire chenon è". La scorsa settimana, in apertura della campagna per le europee,, il cui partito è membro del Ppe in Europa, aveva assicurato che la presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ecr) "non è omologabile ad altri partiti che si considerano di estrema destra".

