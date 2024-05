Fedez la bomba di Corona | chi è la nuova fidanzata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha una? Sembra proprio di sì. Lo scoop arriva da Monaco, dove il rapper si trovava nel weekend per il GP. Lì viene "pizzicato" dai paparazzi con una modella francese di 20 anni: Garance Authié. I due vengono notati mano nella mano a Monaco e poi, secondo rumors, l'amore è scoppiato durante la festa nello yacht a Monte Carlo (ci sarebbero anche video in circolazione, che pubblica in esclusiva Dillinger - il sito fondato da Fabrizio). Dopo la rottura con Chiara Ferragni, lafiamma del rapper potrebbe essere proprio la ventenne francese. Intanto, la Ferragni, in questi giorni, si trova a Madrid con i figli Leone Vittoria e con gli amici Alice Campello e Alvaro Morata. Tra loro, adesso, dopo la separazione, due vite totalmente diverse conche - a quanto pare - ritrova il sorriso con una modella.