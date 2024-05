Fedez finisce online il video del pestaggio a Cristiano Iovino

Spunta il video dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino , nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano a Milano. Secondo i testimoni, Fedez è una delle persone che scendono dal furgone nero, il primo ad avvicinarsi all’obiettivo. Il filmato è agli atti dell’indagine. ... ilfattoquotidiano

La ricostruzione dal video delle telecamere mostrato da Giuseppe Brindisi in esclusiva mostrerebbe Fedez scendere pre primo dal van e aggredire Iovino . Una versione totalmente differente da quella raccontata dal rapper milanese, ex di Chiara Ferragni, che si è sempre detto estraneo ai fatti e ... panorama

Spunta un nuovo video che potrebbe aiutare a far chiarezza su ciò che è accaduto la sera del 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano. Quel giorno si è verificato il pestaggio di Cristiano Iovino, personal trainer di 37 anni, per cui è indagato Fedez. Il filmato delle telecamere di sorveglianza ... open.online