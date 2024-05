Fedez e la ‘spedizione punitiva’ contro Iovino a Milano | il video del pestaggio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono diventate di dominio pubblico le immagini deldi sorveglianza girate la sera del 22 aprile scorso, giorno deldi Cristiano, il 37enne personal trainer diventato famoso per la sua presunta storia con Ilary Blasi, ex di Francesco Totti. Le riprese, se pur da lontano, ricostruiscono le fasi dell’aggressione. Anche se la distanza rende complicata l’identificazione degli aggressori. Fondamentali potrebbero rivelarsi le testimonianze dei vigilantes presenti in zona in quel momento. Il dubbio, e anche qualcosa di più, è che a guidare quellasia stato, il rapper che poco prima aveva discusso proprio connella nota discoteca milanese The Club.Leggi anche:trovano un accordo dopo l’aggressione: il personal trainer non denuncerà Nel brevevisibile qui sotto,sarebbe una delle sagome che scendono dal van nero e si muovono verso la loro vittima.