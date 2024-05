Fedez e la querela al Codacons per diffamazione L’associazione | Non è detta l’ultima parola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 maggio 2024 – Tra i mille fronti aperti per(in primis la separazione da Chiara Ferragni e l’indagine per rissa nel caso Iovino) ce n’è uno che potrebbe (ma il condizionale è d’obbligo) portare una gioia. In Procura a Milano sono state chiuse le indagini nei confronti delper una presuntaai danni di. Solitamente questo passaggio prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Ma non è automatico.si ritrova indagata per aver chiesto alla Guardia di finanza di fare luce sulle società riconducibili a Federico Lucia, dopo che questo si era definito “nullatenente, perché è tutto intestato alle società mie, quindi nullatenente” rispondendo a una domanda rivoltagli in tribunale a Milano nel 2020.