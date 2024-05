Fedez e il gossip a orologeria | ci siamo cascati tutti di nuovo

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 27 maggio 2024) Le ultime vicende dici danno l'opportunità per fare una riflessione, spero non fine a se stessa. Partiamo dal concetto fondamentale: il tempismo è tutto, ma senza una giusta "eco" non funziona davvero. E allora riformuliamo il nostro concetto fondamentale così: il tempismo è nullo se.