Fedez contro Codacons - l’ultimo capitolo a Milano | Il rapper è stato diffamato

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha subito una diffamazione da parte del. La procura dichiude l’inchiesta nei confronti dell’associazione dei consumatori dopo una querela per diffamazione aggravata da parte del. Ilaveva chiesto alla Guardia di Finanza di «fare luce sulle società riconducibili» a lui. E secondo gli avvocati diGabriele Minniti Andrea Pietrolucci «ha consapevolmente accusato, seppure in modo implicito e allusivo, Federico Lucia di essere incline a commettere reati». Sotto accusa sono finiti Giuseppe Ursini, legale rappresentante del, e il giornalista Giovanni Masotti, che è il direttore responsabile del sito internet.it che aveva pubblicato il 12 febbraio scorso quel comunicato. In cui si diceva che«grazie a una “fitta trama di rapporti d’affari” faceva parte di un (non meglio precisato) “potere occulto e trasversale” e che attraverso “raffinati” e “complessi” strumenti societari “, che vanno oltre una semplice esigenza economica o di sviluppo”, fosse dedito a sistematiche condotte di evasione e/o elusione fiscale».