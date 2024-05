Fedez al pestaggio di Iovino le immagini delle telecamere di sicurezza | Lui è il primo a scendere dal van – Il video

(Di lunedì 27 maggio 2024) Spunta un nuovoche potrebbe aiutare a far chiarezza su ciò che è accaduto la sera del 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano. Quel giorno si è verificato ildi Cristiano, personal trainer di 37 anni, per cui è indagato. Il filmatodi sorveglianza non restituisce un quadro nitido ma immortala quella che sembra essere una sorta di spedizione punitiva. Nelsi vedono alcune sagome che scendono da un van nero. Ildi loro, stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, sarebbe proprio. Pochi secondi dopo, uno di loro prova a sferrare due pugni a, ma manca il bersaglio. A quel punto si fa avanti il resto del gruppo, composto anche da alcuni ultrà del Milan. Il 37enne viene colpito da una scarica di calci e pugni a cui fatica a opporre resistenza.

