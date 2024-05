Fedez al Gp di Montecarlo con una nuova fiamma? Chi è la ragazza del 2004 che era con lui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un weekend di motori tinto di rosso. Dal successo di Pecco Bagnaia in sella alla sua Ducati sul circuito di Barcellona fino al primo trionfo casalingo per Charles Leclerc, che al volante della sua Ferrari ha condotto dal primo all’ultimo giro il Gran Premio di Formula1 a. La gara, come da tradizione, ha richiamato nel Principato star e vip di ogni ambito e da ogni parte del mondo. Tra loro, non poteva sicuramente mancare, grande amico proprio della prima guida del Cavallino e, da sempre, fan dei motori. Il rapper durante l’arco del weekend monegasco ha attirato l’attenzione di media e curiosi non tanto per la sua presenza (come detto, è cosa note che il 34enne sia appassionato di motorsport) quanto per la sua compagnia: l’ex di Chiara Ferragni è stato visto insieme a Garance Authié, modella francese del