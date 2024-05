Federica Pellegrini mostra l’addome rotondo dopo la gravidanza | autenticità senza filtri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha scelto dirsinel suo ultimo post su Instagram. A cinque mesi dalla nascita della sua prima figlia, Matilde,si è ritratta conin vista, condividendo un messaggio die incoraggiamento per tutte le donne. Il suo post è un invito a prendersi il tempo necessario per ritrovare se stesseil parto,cedere alle pressioni sociali. Già a marzo,aveva parlato apertamente delle difficoltà incontrate nel periodo post partum, sfatando il mito della maternità come stato di felicità assoluta. La ex campionessa ha descritto le montagne russe emotive e i cambiamenti fisici e ormonali che le neo mamme affrontano, sottolineando l’importanza di non avere fretta. Ogni donna deve fare i conti con la sua nuova identità e il fisico che cambia in modo unico e personale.