Federica Pellegrini battesimo della figlia in total white E sulla torta | Brava Matilde

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Verona, 27 maggio 2024 –è raggiante al. Come del resto papà Matteo Giunta. I neogenitori hanno scelto un lookper la celebrazione in chiesa e per la festa, in un ristorante enoteca di Verona, il ‘Vescovo Moro’, con i parenti più stretti. Entrambi casual: lei in camicia, pantalone e décolleté. Lui in completo nero durante il rito, poi resta in t-shirt bianca al ristorante. Perfetti nella loro eleganza informale e raffinata. Abitino candido anche per la piccolina in chiesa, e alla festa si mette ‘comoda’ in body, sempre rigorosamentediventa Barbie: dedicaMattel all’atleta olimpionica Per laè stata scelta una bella californiana di fragole con la simpatica scritta: “”.