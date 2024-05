Fauci e Soros non hanno detto che lascerebbero gli Stati Uniti se Trump vincesse le elezioni

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il 20 maggio 2024 è stato pubblicato su Facebook lo screenshot di un presunto post in inglese su X dell’account @DonaldTNews in cui si legge di due presunte dichiarazioni di Anthonye George. L’ex consigliere medico capo della Casa Bianca e il noto finanziere e filantropo avrebberoche se Donaldle prossimepresidenziali americane di novembre 2024,gli. L’immagine è accompagnata da un commento in italiano, scritto dall’autore del post, che recita: «in caso di Vittoria diminacciano di lasciare gli, secondo voi perché?». Si tratta di una notizia falsa. L’account @DonaldTNews ha realmente pubblicato il 19 maggio 2024 su X il post in questione.