Fassino verso la proposta di risarcimento alla società che gestisce il duty free di Fiumicino | eviterebbe il processo per il furto del profumo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Pieroproporrà uncheildopo essere finito nel registro degli indagati con l’accusa di aver rubato una boccetta diChanel da 130 euro. Niente di ufficiale, al momento, ma da diverse fonti arriva l’indiscrezione che i legali del deputato starebbero per presentare la loro offerta per tentare di chiudere così la questione. Resta da capire quale sarà la posizione che verrà assunta ddopo ciò che è accaduto il 15 aprile scorso all’aeroporto di. Come mostrerebbe un video delle telecamere interne di sorveglianza, il politico è entrato nel negozio, ha preso ilfacendoselo scivolare in tasca ed è poi uscito senza pagare. Il motivo del gesto è tutto da chiarire, fatto sta che l’azienda ha poi presentato denunciaPolizia di Frontiera facendo scattare le indagini della Procura di Civitavecchia.

