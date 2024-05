Fassino e il tentato furto di profumo al duty free la trattativa | “Risarcimento se ritirate querela”

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sarebbe in corso unafra Pieroe la società che gestisce ildopo presuntodi: disposto a pagare un risarcimento in denaro in cambio della querela ritirata. .

Nessuno si salva e nessuno la scampa. Diventare protagonisti dei meme è oramai prassi consolidata, soprattutto per i vip: attori, politici, cantanti, tutti prima o poi finiscono nel calderone. Leader assoluto di questa nuova forma di ironia è senza dubbio Federico Palmaroli, in arte Osho. Quasi ... ilgiornaleditalia

Piero Fassino, "si tratta per un accordo": colpo di spugna sul profumo-gate - Piero fassino, "si tratta per un accordo": colpo di spugna sul profumo-gate - Colpo di scena nel profumo-gate che ha travolto Piero fassino: si tratta per il ritiro della querela in cambio di un risarcimento in denaro. Un ... iltempo

Piero Fassino e il furto del profumo: si tratta sul ritiro della querela in cambio di un risarcimento - Piero fassino e il furto del profumo: si tratta sul ritiro della querela in cambio di un risarcimento - L’inchiesta che coinvolge Piero fassino per il furto di un profumo potrebbe essere chiusa senza conseguenze per il parlamentare dem. Una trattativa sarebbe stata avviata per il ritiro della querela in ... roma.corriere

Morgan scatenato in aeroporto passa in profumeria e lancia sui social il “Tutorial Fassino” – IL VIDEO - Morgan scatenato in aeroporto passa in profumeria e lancia sui social il “Tutorial fassino” – IL VIDEO - Stavolta il cantautore ha preso di “mira” l’ex segretario del PD, Piero fassino in merito alla nota vicenda di cronaca che lo ha visto coinvolto per il furto di un profumo in aeroporto all’interno di ... ilfattoquotidiano