Fassino come Fedez colpo di spugna sul profumo-gate | Trattativa

(Di lunedì 27 maggio 2024)di scena nelche ha travolto Piero: si tratta per il ritiro della querela in cambio di un risarcimento in denaro. Un po'accaduto trae il personal trainer Cristiano Iovino per la famosa rissa di Milano. Ma qui siamo al duty free del terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, dove il parlamentare del Pd è stato visto allontanarsi dopo essersi messo in tasca una boccetta di Chanel Chance del valore di 150 euro. Visto che, secondo quanto risulta, ci sarebbero stati degli episodi precedenti e analoghi, la società che gestisce il duty free lo aveva denunciato facendo scoppiare il caso. L'ultima novità è quella riportata dal Corriere secondo cui una "sarebbe stata avviata per il ritiro della querela in cambio di un risarcimento del danno".

