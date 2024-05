Falsi certificati di residenza per avere la cittadinanza in cambio di soldi e sesso | 6 arresti nel Napoletano

Tempo di lettura: 2 minuti falsi Certificati di residenza formati da dipendenti del Comune di Villaricca, in provincia di Napoli, in cambio di soldi e regali, tra cui prestazioni sessuali, a favore di cittadini brasiliani, tra cui anche calciatori, imprenditori, presentatori di programmi ... anteprima24

