False residenze di cittadini Brasiliani a Villaricca | sei arresti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arrestati quattro dipendenti del Comune die due titolari di società intermediarie: producevanoe certificati perDurante le prime ore di questa mattina, personale della Polizia Metropolitana “Gruppo Tecnico Operativo” di Napoli ha eseguito una misura cautelare nei confronti di sei persone. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I sei indagati sono ritenuti “gravemente indiziati indiziati dei reati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico e corruzione” Dei sei indagati, due sono destinatari della custodia cautelare in carcere. Si tratta di una titolari di società che avevano funzioni di intermediazione nel recepimento di richieste volte all’ottenimento della residenza e della cittadinanza italiana.

