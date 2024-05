Falconeri sceglie le luci della città di Firenze per la nuova collezione

(Di lunedì 27 maggio 2024)– Per raccontare lain Pura Seta e in Seta Cotone,ledi. Questapresenta l’essenza dell’eleganza e la leggerezzaseta, come un must per uno stile forte e sicuro che caratterizza da sempre la donna italiana. La seta è una fibra naturale preziosa e intelligente, che può essere utilizzata sia per il tempo libero che per il lavoro, data la sua incredibile elasticità che le conferisce una particolare resistenza. Consente di sfoggiare uno stile elegante ma fresco, un lusso delicato e “silenzioso” in stile. Questa fibra la ritroviamo insia in color-block nelle sfumature vitamin sea (rosa peach e cielo) che nelle stampe ( le tigri e i pois per esempio) declinata in camicie, gonne e pantaloni per essere al passo con le ultime tendenze.

