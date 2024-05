Falcomics fa 235mila Battuti tutti i record | | Un sogno che si avvera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Quando la realtà supera la fantasia. E dire che la fantasia, in un festival come, è decisamente presente in tutta la città. L’edizione 2024 batte ogni: se al Carlino, pochi giorni prima dell’inizio, il direttore artistico Gianluca Del Carlo aveva puntato l’obiettivo a quota 150mila presenze, alla fine della domenica, terzo e ultimo giorno, i visitatori sono stati circa. Un successo straordinario per la kermesse dedicata ai mondi comics, games e cultura pop. Come ribadito a chiare lettere dal sindaco Stefania Signorini sul palco, la quale ha ringraziato gli organizzatori di Live Emotion Group Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca, oltre a Del Carlo, "per aver dato forma al nostro. Voglio menzionare anche le centinaia di persone, le associazioni, i volontari e gli artisti che hanno reso unica la manifestazione, determinando una riuscita anche al di sopra delle aspettative.