Fabriano colpito al volto cade esanime | l' aggressore e i suoi amici fuggono

(Di lunedì 27 maggio 2024)(Ancona), 27 maggi0 2024 – Botte da orbi davanti al bar: 45enne vienea sangue e. I poliziotti del commissariato fabrianese avviano le indagini e denunciano cinque giovani ventenni. La brutale aggressione è avvenuta lo scorso mese di aprile quando un 45enne cittadino straniero, da anni residente in, in ore serali, si è recato in un bar della periferia cittadina, molto frequentato da giovani e giovanissimi in particolar modo nelle ore serali e notturne del fine settimana. Era l’occasione, per l’uomo, di bere una bevanda nel piazzale antistante il bar, in quel momento frequentato anche da una compagnia di ragazzi con i quali iniziava ad interagire. Secondo la ricostruzione dei fatti, ad un certo punto, con uno di questi, è iniziata una discussione verosimilmente originata da futili motivi.