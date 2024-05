Fabriano - addio alla A2 ma a testa alta Non basta un super Stani - passa Roseto

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ristopro80 Liofilchem87 Ristopro: Verri 4, Centanni 11,c 25, Gnecchi 5, Bedin, Negri 15, Giombini 4, Granic 16, Bandini, Nkot, Carsetti, Romagnoli. All. Niccolai. Liofilchem: Santiangeli 19, Guaiana 11, Donadoni 2, Mantazaris 12, Durante 21, Klyuchnyk 10, Dervishi, Tamani, Thioune, Maiga 12. All. Gramenzi Arbitri: Rezzoagli di Rapallo (Ge) e Luchi di Prato (Po) Parziali: 25-23; 36-47; 60-65; 80-87 Note: Tiri liberi:18/24;9/17. Tiri da 2: 16/27; 18/31. Tiri da 3 10/29; 14/32. Rimbalzi: 30 (off. 7, Granic 8); 33 (off. 11, Santiangeli 6). Assist 16 (Centanni ec 4); 19 (Mantazaris 12). Finisce l’avventura diin gara4 che lotta finofine per arrivare in A2 ed esce adal confronto contro il rivale di semprechea i cartai per 3 a 1.

