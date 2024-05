Fabbrica in fiamme | l’attività può riprendere

(Di lunedì 27 maggio 2024) Riprenderà presto la produzione la ditta che lavora conto terzi per le grandi produttrici di fisarmonica, interessata da un vasto incendio sabato pomeriggio che ha allertato l’intera zona dove insistono altre attività. Situata lungo via Recanatese a Castelfidardo, culla dello strumento, il capannone non ha subito lesioni strutturali, secondo il primo sopralluogo dei vigili del fuoco. Il proprietario era riuscito a uscire in tempo, riportando sintomi di una lieve intossicazione. Depositi di polvere di cellulosa sarebbero finiti all’interno dei filtri dell’aria da dove si è originato l’incendio, dopo una prima ricostruzione fatta sul posto da coloro che erano impegnati nello spegnimento. A fuoco sono andati circa cento metri quadrati di capannone.

