Fa la modella ma studia finanza | chi è Garance Auhthié la ragazza che esce con Fedez

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per la prima volta dalla separazione con Chiara Ferragni,si è fatto vedere in pubblico in compagnia di una donna: si tratta diAuthié, giovanissimafrancese. I due erano insieme ad assistere al Gran Premio di Formula 1 di Monaco: un video pubblicato dal portale Very Inutil People li ha immortalati mano nella mano. Maappare anche in una storia postata su Instagram dal rapper a bordo di uno yacht ormeggiato proprio a Montecarlo. Secondo Very Inutil People la frequentazione “procede da qualche mese”: il primo avvistamento risalirebbe a marzo a Courchevel, poi la coppia sarebbe stata avvistata a Parigi, Miami, al Festival di Coachella, fino appunto a Montecarlo. Ma chi è? Bionda, occhi, azzurri, alta un metro e ottanta, lafrancese è una classe 2004, quindici anni più giovane di(la differenza d’età con Chiara Ferragni è addirittura di diciassette anni).