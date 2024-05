F1 - promossi e bocciati GP Monaco 2024 | Leclerc da Princip - Piastri certez -a, Red Bull -ko, Magnussen…ancora tu?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) ICHARLES(Ferrari): non vinceva ormai da tempo immemore. Quasi 2 anni. Era il 10 luglio 2022. GP d’Austria. Interrompe un digiuno pesante e preoccupante proprio nella gara di casa. Vince il GP di. Una emozione quasi impossibile da raccontare per il ferrarista. Vince già al sabato con una pole position spettacolare. Ieri non deve fare altro che gestire muretti e vettura. Lo fa. E può finalmente festeggiare. OSCAR(McLaren): il giovane talento australiano è sempre meno una sorpresa ai più alti livelli. Sabato manca la pole position solo per un super-giro di. Ieri fa il massimo. Prova a mettere pressione al monegasco finché può. Nel finale crolla con le gomme e tiene un secondo posto davvero prezioso e prestigioso.