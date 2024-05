F1 Montreal e Barcellona chiariranno se la Ferrari può davvero giocarsi il Mondiale costruttori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) -24 nel, -31 nelpiloti. Dopo un solo terzo di stagione è ancora presto per guardare alle classifiche in casa, tuttavia c’è la sensazione che il campionato 2024 possa rivelarsi decisamente più equilibrato e interessante rispetto a quello del 2023 dominato in lungo e in largo dalla Red Bull con Max Verstappen. La Scuderia di Maranello ha già conquistato due vittorie di tappa nei primi 8 GP dell’anno, migliorando di fatto il bottino dell’intera scorsa stagione. In generale, soprattutto dopo gli aggiornamenti introdotti a Imola, la SF-24 sembra in grado di impensierire la RB20 almeno in determinati circuiti (con cordoli alti e asfalto sconnesso) dovendo sempre fare i conti con una McLaren ormai estremamente competitiva ovunque.