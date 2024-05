(Di lunedì 27 maggio 2024) Non trattiene la rabbia Helmutdopo l’impressionante incidente che ha coinvolto la Red Bull di Sergio, completamente divelta a seguito di un tamponamento di Magnussen nel primo giro del GP di Monaco. Il consulente della scuderia austriaca ha infatti stimato i danni arrecati alla vettura del messicano, manifestando ampiamente il suo disappunto. Secondola cifra supera ampiamente il milione, così come dichiarato da lui stesso in fase di commento: “In primis è stato molto pericoloso e, come seconda cosa, il danno alla RB20 è di 2 o 3 milioni. Questo è un grande handicap per noi soprattutto con ladelcap“. L’ex pilota ha poi rimarcato la necessità di apporre delle piccole modifiche al tracciato monegasco in modo da renderlo più divertente, con tattiche meno telefonate.

F1: Marko, alla Red Bull di Perez danni per 2-3 milioni - F1: marko, alla Red Bull di perez danni per 2-3 milioni - La Red Bull fa i conti con l'incidente che al via del Gp di Monaco ha coinvolto le due Haas e la macchina di Sergio perez. (ANSA) ... ansa

F1, Marko sull’incidente di Perez: “Sarà un problema per la regola del budget cap” - F1, marko sull’incidente di perez: “Sarà un problema per la regola del budget cap” - Non trattiene la rabbia Helmut marko dopo l'impressionante incidente che ha coinvolto la Red Bull di Sergio perez, completamente divelta a seguito di un ... oasport

Revealed: Staggering seven-figure cost of Sergio Perez's big Monaco Grand Prix crash, as extraordinary new angle emerges of the smash - and trackside photographers' lucky escape - Revealed: Staggering seven-figure cost of Sergio perez's big Monaco Grand Prix crash, as extraordinary new angle emerges of the smash - and trackside photographers' lucky escape - And, speaking after what was a difficult day for Red Bull - with Max Verstappen only coming sixth - Red Bull adviser Helmut marko hit out at Magnussen and opened up on the cost of the crash. dailymail.co.uk