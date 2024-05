F1 Marko | Alla Red Bull di Perez danni per 2-3 milioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Redfa i conti con l’incidente che al via del GP di Monaco ha coinvolto le due Haas e la macchina di Sergio. Secondo quanto riporta As, il consigliere Helmutha dichiarato: “In primo luogo è stato pericoloso, poi ivettura ammontano a due o tredi euro, e questo per noi, con le norme sui limiti di bilancio è un grosso handicap“. La Redse l’è presa con la Haas, ma la FIA non ha sanzionato nessuno, poiché era difficile capire chi fosse più colpevole. Non è chiaro infatti se la colpa è di Magnussen che ha messo il muso della sua vettura dove non c’era spazio, o diche ha chiuso la strada all’avversario. Le squadre F1 hanno un limite di budget di 125di euro per l’intera stagione e questi incidenti fanno sì che buona parte di esso venga speso per le riparazioni a danno delle prestazioni, impedendo di portare sviluppi in qualche gran premio.