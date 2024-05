F1 la Ferrari deve ritrovare l’abitudine a vincere È una questione di mentalità prima che di risultati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Gran Premio di Monaco, con il suo glamour e tutte le sue peculiarità, appartiene al passato. La F1 ha dunque concluso il primo terzo di stagione, avendo mandato in archivio 8 Gran Premi su 24. Al riguardo è doveroso effettuare una riflessione che va oltre i meriagonistici e sulla quale si può tornare in occasione della corsa monegasca. Due anni orsono lafece di tutto per perdere una gara in cui era favoritissima. Ci riuscì; e fu l’inizio della fine della candidatura iridata di Charles Leclerc, rivelatasi ben più debole di quanto le premesse di quell’inizio di stagione avessero lasciato intendere. All’epoca si pose l’accento sul fatto che la Scuderia di Maranello sembrasse aver perso lavincente. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora ed è cambiato il nocchiero del Cavallino Rampante.