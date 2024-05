Ex zuccherificio - nasce comitato ’Aria pulita’ contro il polo alimentare

(Di lunedì 27 maggio 2024)il gruppo di cittadinanza "Aria Pulita"il nuovo Prg e illogisticoche dovrebbe sorgere nell’area dell’ex. Sta per partire una raccolta firme cartacea mentre è già on line su change.org la petizione "Ex: fermate il progetto che può uccidere Fano", già sottoscritta da 349 persone. Il gruppo "Aria Pulita", apartitico, che accoglie al suo interno oltre ai residenti della zona exchiunque sia sensibile alla causa, si presenterà questa sera, alle 21, nella sala parrocchiale di San Lazzaro. Tra i promotori c’è Agnese Giacomoni, esponente del Pd, che proprio perché contraria all’insediamento dellogistico, si è dimessa da capogruppo consiliare del Partito democratico ed ha votatoil Prg.

