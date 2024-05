Ex professoressa di Amici non felice della vittoria di Sarah | Acerba non ha molto da dire

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 27 maggio 2024) Grazie De Michele, exdi, fra le pagine di TvBlog ha detto la sua sulla vincitrice di questa edizione mostrandosidubbiosa. “? È una ragazza che non hada. È, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione diche ‘sì, ce la posso fare’. Un bel bigliettino da visita per i casting. Chi mi piace? Holden, lui ha delle carte”. La De Michele è, come già scritto, un’exdi. Ha ricoperto quel ruolo per ben tredici edizioni lasciando nel 2015. “Fino a quando ci sono rimasta – sono entrata alla terza edizione e sono andata via dopo 13 anni, nel 2015 – i ragazzi indossavano una tuta, che io chiamavo il pigiama. La motivazione mi convinceva: deve venir fuori la loro personalità artistica.