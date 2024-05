(Di lunedì 27 maggio 2024) Un anno dopo l`addio al, Fredericriparte e lo fa dalla Francia: per lui sta per cominciare una nuova avventura in Ligue 1. Poco me.

Frederic 'Ricky' Massara , ex direttore sportivo del Milan , sembra pronto a rimettersi in gioco altrove. Ecco le ultime news sul dirigente pianetamilan

Massara torna in gioco: l’ex Roma e Milan vicino al Rennes - massara torna in gioco: l’ex Roma e milan vicino al Rennes - Dopo l'esonero con il milan lo scorso anno, Frederic massara è pronto per una nuova avventura. Secondi quanto riportato da L'Equipe, l'ex direttore sportivo ... footballnews24

Milan, Brahim Diaz su Pioli: “Stagione buona, resterà sempre nel mio cuore” - milan, Brahim Diaz su Pioli: “Stagione buona, resterà sempre nel mio cuore” - Brahim Diaz, stella del milan dal 2021 al 2023, ha parlato a Sky Sport in occasione del Media Open Day: un evento organizzato direttamente dall'UEFA a pochi ... footballnews24

Ex Milan, riecco Massara: sarà il nuovo direttore sportivo del Rennes - Ex milan, riecco massara: sarà il nuovo direttore sportivo del Rennes - Un anno dopo l'addio al milan, Frederic massara riparte e lo fa dalla Francia: per lui sta per cominciare una nuova avventura in Ligue 1. Poco meno di 12 mesi fa si concretizzava la conturbata ... calciomercato